Saint-Quentin

Festival des petits AS 2026

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Les 23 et 24 mai 2026 l’Olympique Saint-Quentin organise le Festival des Petits As, un grand rendez-vous du football jeunes placé sous le signe du jeu, du partage et du plaisir.

Pendant deux jours, les terrains vibreront au rythme des rencontres entre jeunes footballeurs et footballeuses des catégories

– U6 U7

– U8 U9

– U10 U11

– U12 U13

– U13 Féminines

– U15 Féminines

Un événement convivial et festif, dédié à la passion du football et à la formation des jeunes talents

Inscriptions ouvertes les clubs peuvent dès à présent inscrire leurs équipes par mail à osq@free.fr

Les 23 et 24 mai 2026 l’Olympique Saint-Quentin organise le Festival des Petits As, un grand rendez-vous du football jeunes placé sous le signe du jeu, du partage et du plaisir.

Pendant deux jours, les terrains vibreront au rythme des rencontres entre jeunes footballeurs et footballeuses des catégories

– U6 U7

– U8 U9

– U10 U11

– U12 U13

– U13 Féminines

– U15 Féminines

Un événement convivial et festif, dédié à la passion du football et à la formation des jeunes talents

Inscriptions ouvertes les clubs peuvent dès à présent inscrire leurs équipes par mail à osq@free.fr .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France osq@free.fr

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English :

On May 23 and 24, 2026, Olympique Saint-Quentin is organizing the Festival des Petits As, a major youth soccer event dedicated to playing, sharing and having fun.

For two days, the pitches will vibrate to the rhythm of encounters between young footballers in the

– U6 U7

– U8 U9

– U10 U11

– U12 U13

– U13 Girls

– U15 Girls

A friendly, festive event dedicated to the passion of soccer and the training of young talent

Registration now open: clubs can register their teams by e-mail to osq@free.fr

L’événement Festival des petits AS 2026 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Saint-Quentinois