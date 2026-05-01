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Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour Saint-Quentin

Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour Saint-Quentin jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 68-72 Rue Georges Pompidou

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Quentin

Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour

68-72 Rue Georges Pompidou Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :
2026-05-21

À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, la résidence Quentin de la tour organise un marché artisanal ! ( producteurs locaux, artisans, troc de plantes)

Rendez-vous le jeudi 21 mai de 14h à 17h.
Marché ouvert au public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin.
À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, la résidence Quentin de la tour organise un marché artisanal ! ( producteurs locaux, artisans, troc de plantes)

Rendez-vous le jeudi 21 mai de 14h à 17h.
Marché ouvert au public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin.   .

68-72 Rue Georges Pompidou Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 98 50 

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English :

To mark International Biodiversity Day, the Quentin de la Tour residence is organizing a craft market! (local producers, craftsmen, plant swap)

Meet us on Thursday, May 21 from 2pm to 5pm.
Market open to the public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois

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