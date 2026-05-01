Saint-Quentin

Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour

68-72 Rue Georges Pompidou Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, la résidence Quentin de la tour organise un marché artisanal ! ( producteurs locaux, artisans, troc de plantes)

Rendez-vous le jeudi 21 mai de 14h à 17h.

Marché ouvert au public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin.

À l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, la résidence Quentin de la tour organise un marché artisanal ! ( producteurs locaux, artisans, troc de plantes)

Rendez-vous le jeudi 21 mai de 14h à 17h.

Marché ouvert au public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin. .

68-72 Rue Georges Pompidou Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 98 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark International Biodiversity Day, the Quentin de la Tour residence is organizing a craft market! (local producers, craftsmen, plant swap)

Meet us on Thursday, May 21 from 2pm to 5pm.

Market open to the public.

Résidence Quentin de la tour, 68-72 Rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin.

L’événement Marché artisanal de la Résidence Quentin de la Tour Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois