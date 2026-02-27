Printemps de l’Art Déco 2026 Conférence Le buffet de la gare de Saint-Quentin Saint-Quentin

Saint-Quentin

Printemps de l’Art Déco 2026 Conférence Le buffet de la gare de Saint-Quentin

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Épargnée par la Première Guerre mondiale, mais dévastée par un incendie peu après, la gare de Saint-Quentin est un terrain propice à la Reconstruction.

Le Buffet, remarquable ensemble signé Auguste Labouret, ouvre ses portes en 1926.

Découvrez ce joyau Art déco lors d’une conférence de Frédéric Pillet le jeudi 21 mai 2026 à 18h30 dans un autre écrin Art déco, la salle du Conseil municipal à l’Hôtel de Ville.

Durée 1 heure.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme au 03.23.67.05.00. ou tourisme@saint-quentin.fr

Billetterie en ligne https://www.destination-saintquentin.fr/boutique/

Nombre de places limité.

Lieu de RDV Hôtel de Ville, salle du conseil municipal.

Épargnée par la Première Guerre mondiale, mais dévastée par un incendie peu après, la gare de Saint-Quentin est un terrain propice à la Reconstruction.

Le Buffet, remarquable ensemble signé Auguste Labouret, ouvre ses portes en 1926.

Découvrez ce joyau Art déco lors d’une conférence de Frédéric Pillet le jeudi 21 mai 2026 à 18h30 dans un autre écrin Art déco, la salle du Conseil municipal à l’Hôtel de Ville.

Durée 1 heure.

Gratuit sur réservation à l’Office de Tourisme au 03.23.67.05.00. ou tourisme@saint-quentin.fr

Billetterie en ligne https://www.destination-saintquentin.fr/boutique/

Nombre de places limité.

Lieu de RDV Hôtel de Ville, salle du conseil municipal. .

Place de l’hôtel de ville Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

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English :

Spared by the First World War, but devastated by fire shortly afterwards, the Saint-Quentin railway station was an ideal site for Reconstruction.

Le Buffet, a remarkable building designed by Auguste Labouret, opened its doors in 1926.

Discover this Art Deco jewel during a talk by Frédéric Pillet on Thursday, May 21, 2026 at 6:30 pm, in another Art Deco showcase, the Salle du Conseil Municipal at the Hôtel de Ville.

Duration: 1 hour.

Free with reservation at the Tourist Office on 03.23.67.05.00. or tourisme@saint-quentin.fr

Online ticketing https://www.destination-saintquentin.fr/boutique/

Limited number of places.

Meeting point: Hôtel de Ville, council chamber.

L’événement Printemps de l’Art Déco 2026 Conférence Le buffet de la gare de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Saint-Quentinois