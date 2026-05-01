Saint-Quentin

La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour sa 22ème édition, la Nuit des Musées 2026 nous réunit une fois encore sous le signe de la découverte, du partage, du patrimoine, de l’histoire et de l’émotion.

De lieux en lieux culturels, associatifs ou de mémoire, les équipes et bénévoles ont mis leur énergie et leur enthousiasme au service des publics pour une soirée originale et festive, ponctuée de visites, d’ateliers, de moments musicaux et surtout de rencontres au plus près des oeuvres et des collections, avec ceux qui les préservent et les font vivre.

Des Archives au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, de la Société Académique au Musée des papillons, du Village des métiers d’antan à la Galerie Saint-Jacques, ou au Musée des Origines de l’Homme, laissez vos pas vous guider sur ce sentier de l’exploration et du plaisir partagé, en famille ou entre amis.

Certains évènements vous attendent dès l’après-midi, puis retrouvons-nous dès 18h30 et jusqu’à minuit pour une soirée riche en découvertes !

La majorité des activités sont gratuites.

Pour sa 22ème édition, la Nuit des Musées 2026 nous réunit une fois encore sous le signe de la découverte, du partage, du patrimoine, de l’histoire et de l’émotion.

De lieux en lieux culturels, associatifs ou de mémoire, les équipes et bénévoles ont mis leur énergie et leur enthousiasme au service des publics pour une soirée originale et festive, ponctuée de visites, d’ateliers, de moments musicaux et surtout de rencontres au plus près des oeuvres et des collections, avec ceux qui les préservent et les font vivre.

Des Archives au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, de la Société Académique au Musée des papillons, du Village des métiers d’antan à la Galerie Saint-Jacques, ou au Musée des Origines de l’Homme, laissez vos pas vous guider sur ce sentier de l’exploration et du plaisir partagé, en famille ou entre amis.

Certains évènements vous attendent dès l’après-midi, puis retrouvons-nous dès 18h30 et jusqu’à minuit pour une soirée riche en découvertes !

La majorité des activités sont gratuites. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 93 tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 22nd edition, the Nuit des Musées 2026 will once again bring us together under the banner of discovery, sharing, heritage, history and emotion.

From cultural venues to associations and memorial sites, teams and volunteers put their energy and enthusiasm at the service of the public for an original and festive evening, punctuated by tours, workshops, musical moments and, above all, encounters up close to the works and collections, with those who preserve them and bring them to life.

From the Archives to the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, from the Société Académique to the Butterfly Museum, from the Village des métiers d?antan to the Galerie Saint-Jacques, or the Musée des Origines de l?Homme, let your steps guide you along this path of exploration and shared pleasure, with family or friends.

A number of events await you in the afternoon, then join us from 6:30 p.m. until midnight for an evening rich in discovery!

Most activities are free.

L’événement La Nuit européenne des musées 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Saint-Quentinois