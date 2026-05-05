Atelier auto-réparation, Place de la basilique Saint-Quentin, Saint-Quentin
Atelier auto-réparation, Place de la basilique Saint-Quentin, Saint-Quentin samedi 16 mai 2026.
Atelier auto-réparation Samedi 16 mai, 09h30 Place de la basilique Saint-Quentin Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T09:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00
Besoin de remettre ton vélo en état ? Envie d’apprendre à bricoler ou simplement de passer un moment sympa avec d’autres cyclistes ? Rejoins-nous à notre atelier d’auto-réparation ! Nos bénévoles seront là pour te conseiller et t’aider à remettre ton fidèle destrier sur roues. ✨
Que tu sois novice ou expert, viens avec ton vélo et ta bonne humeur ! Adhésion à l’association nécessaire (à partir de 10 euros pour une année). Adhésion sur place ou en ligne : https://adhesion.velo2.fr
Place de la basilique Saint-Quentin Place de la basilique Saint Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« link »: « https://adhesion.velo2.fr »}]
Venez réparer votre vélo !
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