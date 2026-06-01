Galerie Saint-Jacques Exposition Payasge Suspendus Saint-Quentin

Saint-Quentin

Galerie Saint-Jacques Exposition Payasge Suspendus

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin Aisne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Saint-Jacques Paysage Suspendus !

L’exposition sera visible du 27 juin au 3 janvier.

Paysages suspendus réunit trois artistes; David Mansot, Julie Legrand et Emeric Chantier, autour d’un dialogue inédit entre la mousse, le bois et le verre.

Trois matériaux, trois processus de création, trois univers singuliers se rencontrent pour interroger la place du vivant face à la matière.

Pensée comme un parcours de contemplation, l’exposition s’inscrit pleinement dans la démarche du slow art et invite à une expérience sensible et intime.

Les œuvres, suspendues entre force et fragilité, ouvrent un espace de silence, de respiration et de réflexion où la nature reprend ses droits.

À travers cette rencontre, Paysages suspendus propose un éloge de la lenteur et de la créativité. Le visiteur est convié à explorer ses petites joies, à contempler les détails, à renouer avec la simplicité.

Horaires d’ouvertures

– Mardi 14h–18h

– Mercredi 10h30–12h30 14h–18h

– Jeudi 14h–18h

– Vendredi 14h–18h

– Samedi 10h30–12h30 14h–18h

– Dimanche 14h30–17h30

Tarifs plein 2 €; tarif réduit 1 € (demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, personnes en situation de handicap); gratuit pour les moins de 5 ans. Pour les étudiants gratuit le vendredi.

Venez découvrir la nouvelle exposition de la Galerie Saint-Jacques Paysage Suspendus !

L’exposition sera visible du 27 juin au 3 janvier.

Paysages suspendus réunit trois artistes; David Mansot, Julie Legrand et Emeric Chantier, autour d’un dialogue inédit entre la mousse, le bois et le verre.

Trois matériaux, trois processus de création, trois univers singuliers se rencontrent pour interroger la place du vivant face à la matière.

Pensée comme un parcours de contemplation, l’exposition s’inscrit pleinement dans la démarche du slow art et invite à une expérience sensible et intime.

Les œuvres, suspendues entre force et fragilité, ouvrent un espace de silence, de respiration et de réflexion où la nature reprend ses droits.

À travers cette rencontre, Paysages suspendus propose un éloge de la lenteur et de la créativité. Le visiteur est convié à explorer ses petites joies, à contempler les détails, à renouer avec la simplicité.

Horaires d’ouvertures

– Mardi 14h–18h

– Mercredi 10h30–12h30 14h–18h

– Jeudi 14h–18h

– Vendredi 14h–18h

– Samedi 10h30–12h30 14h–18h

– Dimanche 14h30–17h30

Tarifs plein 2 €; tarif réduit 1 € (demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, personnes en situation de handicap); gratuit pour les moins de 5 ans. Pour les étudiants gratuit le vendredi. .

14 Rue de la Sellerie Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77

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English :

Come and discover Galerie Saint-Jacques’ new exhibition: Paysage Suspendus!

The exhibition will be on view from June 27 to January 3.

Paysages Suspendus brings together three artists David Mansot, Julie Legrand and Emeric Chantier in an original dialogue between moss, wood and glass.

Three materials, three creative processes, three singular universes come together to question the place of living beings in relation to matter.

Conceived as a journey of contemplation, the exhibition is fully in line with the slow art approach, inviting visitors to a sensitive and intimate experience.

Suspended between strength and fragility, the works open up a space of silence, breathing and reflection, where nature reclaims its rights.

Through this encounter, Paysages suspendus praises slowness and creativity. Visitors are invited to explore their own little joys, to contemplate details and to reconnect with simplicity.

Opening hours

– Tuesday 2?6pm

– Wednesday 10h30?12h30 14h?18h

– Thursday 14h?18h

– Friday 14h?18h

– Saturday 10h30?12h30 14h?18h

– Sunday 2:30?5:30 pm

Admission: full 2?; concessions 1? (unemployed, students, under-18s, disabled); free for under-5s. Students: free on Friday.

L’événement Galerie Saint-Jacques Exposition Payasge Suspendus Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Saint-Quentinois