Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy Saint-Quentin
Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy Saint-Quentin dimanche 14 juin 2026.
Saint-Quentin
Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy
146 Rue d’Epargnemailles Saint-Quentin Aisne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le dimanche 14 juin, venez participer à la brocante qui aura lieu à l’école Georges Bachy.
Rendez-vous entre 8h30 et 18h au 146 rue d’Epargnemailles !
3€ les 2 mètres.
Réservation au 06 63 98 18 73.
Le dimanche 14 juin, venez participer à la brocante qui aura lieu à l’école Georges Bachy.
Rendez-vous entre 8h30 et 18h au 146 rue d’Epargnemailles !
3€ les 2 mètres.
Réservation au 06 63 98 18 73. .
146 Rue d’Epargnemailles Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 98 18 73
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English :
On Sunday June 14, come and take part in the flea market at Georges Bachy school.
Come between 8.30 a.m. and 6 p.m. to 146 rue d’Epargnemailles!
3? per 2 meters.
Reservations on 06 63 98 18 73.
L’événement Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois
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