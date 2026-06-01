Saint-Quentin

Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy

146 Rue d’Epargnemailles Saint-Quentin Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin, venez participer à la brocante qui aura lieu à l’école Georges Bachy.

Rendez-vous entre 8h30 et 18h au 146 rue d’Epargnemailles !

3€ les 2 mètres.

Réservation au 06 63 98 18 73.

Le dimanche 14 juin, venez participer à la brocante qui aura lieu à l’école Georges Bachy.

Rendez-vous entre 8h30 et 18h au 146 rue d’Epargnemailles !

3€ les 2 mètres.

Réservation au 06 63 98 18 73. .

146 Rue d’Epargnemailles Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 63 98 18 73

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English :

On Sunday June 14, come and take part in the flea market at Georges Bachy school.

Come between 8.30 a.m. and 6 p.m. to 146 rue d’Epargnemailles!

3? per 2 meters.

Reservations on 06 63 98 18 73.

L’événement Saint-Quentin Brocante à l’école Bachy Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Saint-Quentinois