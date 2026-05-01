Le 100ème anniversaire de Motoconfort au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin
Le 100ème anniversaire de Motoconfort au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin dimanche 24 mai 2026.
Saint-Quentin
Le 100ème anniversaire de Motoconfort au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane
5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
En 2026, Motoconfort fête ses 100 ans !
Motoconfort fête ses 100 ans.
Une grande journée festive se déroulera le dimanche 24 mai 2026, de 9h à 18h, au Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane à Saint-Quentin.
Cette journée exceptionnelle marquera les 100 ans de la marque Motoconfort, symbole du patrimoine industriel et mécanique français.
Au programme visite des deux musées, conférence de Patrick Barrabès, arrivée du road trip de l’Association Dynamic Projets, stand de l’Aisne Nouvelle, petite restauration, cadeaux à gagner et de nombreuses surprises tout au long de la journée.
Billets disponibles sur www.musee-motobecane.fr ou directement sur place le jour de l’événement.
Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane 5 rue de La Fère Saint-Quentin.
Tarifs
– Forfait à 9 euros, pour les 100 ans de Motoconfort Valable uniquement le 24 mai 2026 1 ticket par entrée, adulte ou enfant.
– Forfait à 15 euros, pour les 100 ans de Motoconfort Valable uniquement le 24 mai 2026 1 ticket par entrée, adulte ou enfant. (8h00- 9h00 Accueil des participants, 9h-12h00 Balade dans les environs de Saint Quentin par l’AMA, Repas fourni par vos soins, sur place avec les participants, 14h00 18h00 — Visite libre des Musées Motobécane et Village des métiers d’antan.
– Forfait à 20 euros, pour les 100 ans de Motoconfort Valable uniquement le 24 mai 2026 1 ticket par entrée, adulte ou enfant. (8h00- 9h00 Accueil des participants, 9h-12h00 Balade dans les environs de Saint Quentin par l’AMA, Repas assuré par le Musée, sur place avec les participants, 14h00 18h00 — Visite libre des Musées Motobécane et Village des métiers d’antan.
Pour la balade en mobylette cette dernière n’est pas fournie. .
5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13 motoconfort100ans@gmail.com
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English :
In 2026, Motoconfort celebrates its 100th anniversary!
L’événement Le 100ème anniversaire de Motoconfort au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-29 par OT du Saint-Quentinois
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