Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin
Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin jeudi 28 mai 2026.
Saint-Quentin
Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin
Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:00:00
fin : 2026-05-28 23:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Les conseillers de quartier du centre-ville vous invitent à partager un moment convivial et gourmand lors des Rencontres gourmandes aux Halles.
Halles municipales, place du marché à Saint-Quentin.
Possibilité de déguster sur place ou à emporter sans réservation.
Entrée libre et gratuite.
Plus de renseignement au 03 23 64 95 47
Les conseillers de quartier du centre-ville vous invitent à partager un moment convivial et gourmand lors des Rencontres gourmandes aux Halles.
Halles municipales, place du marché à Saint-Quentin.
Possibilité de déguster sur place ou à emporter sans réservation.
Entrée libre et gratuite.
Plus de renseignement au 03 23 64 95 47 .
Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 95 47 democratie.proximite@saint-quentin.fr
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English :
The downtown district councillors invite you to share a convivial and gourmet moment at the Rencontres gourmandes aux Halles.
Halles municipales, place du marché, Saint-Quentin.
Taste on site or take away without reservation.
Free admission.
Further information: 03 23 64 95 47
L’événement Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois
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