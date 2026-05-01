Saint-Quentin

Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 17:00:00

fin : 2026-05-28 23:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Les conseillers de quartier du centre-ville vous invitent à partager un moment convivial et gourmand lors des Rencontres gourmandes aux Halles.

Halles municipales, place du marché à Saint-Quentin.

Possibilité de déguster sur place ou à emporter sans réservation.

Entrée libre et gratuite.

Plus de renseignement au 03 23 64 95 47

Les conseillers de quartier du centre-ville vous invitent à partager un moment convivial et gourmand lors des Rencontres gourmandes aux Halles.

Halles municipales, place du marché à Saint-Quentin.

Possibilité de déguster sur place ou à emporter sans réservation.

Entrée libre et gratuite.

Plus de renseignement au 03 23 64 95 47 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 95 47 democratie.proximite@saint-quentin.fr

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English :

The downtown district councillors invite you to share a convivial and gourmet moment at the Rencontres gourmandes aux Halles.

Halles municipales, place du marché, Saint-Quentin.

Taste on site or take away without reservation.

Free admission.

Further information: 03 23 64 95 47

L’événement Rencontres Goumandes aux Halles de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois