Le Choeur du Nord en concert au Splendid Saint-Quentin

Saint-Quentin

Le Choeur du Nord en concert au Splendid

6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 24 – 24 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Chœur du Nord revient sur la scène du Splendid de Saint-Quentin le vendredi 29 mai 2026 à 20h pour un concert exceptionnel.

Des medleys inattendus, des classiques réinventés, des tubes revisités avec une énergie débordante et ce petit truc en plus qui fait que vous sortirez du SPLENDID avec des étoiles plein les oreilles…

Une mise en scène soignée, une scénographie qui envoie, trois chefs de chœur complètement barrés qui n’ont pas peur de mouiller la chemise et des choristes survoltés prêts à retourner la salle avec vous.

Et croyez-nous… ce n’est pas un concert ! C’est une expérience collective, un shoot d’énergie.

Vous pensiez venir voir une chorale ?

Vous allez assister à un show. Un vrai. Et vous n’êtes pas prêts.

Le Splendid, 6bis boulevard Léon Blum.

Réservez dès maintenant vos places pour ce moment musical d’exception ! Saint-Quentin Spectacle

Le Chœur du Nord revient sur la scène du Splendid de Saint-Quentin le vendredi 29 mai 2026 à 20h pour un concert exceptionnel.

Des medleys inattendus, des classiques réinventés, des tubes revisités avec une énergie débordante et ce petit truc en plus qui fait que vous sortirez du SPLENDID avec des étoiles plein les oreilles…

Une mise en scène soignée, une scénographie qui envoie, trois chefs de chœur complètement barrés qui n’ont pas peur de mouiller la chemise et des choristes survoltés prêts à retourner la salle avec vous.

Et croyez-nous… ce n’est pas un concert ! C’est une expérience collective, un shoot d’énergie.

Vous pensiez venir voir une chorale ?

Vous allez assister à un show. Un vrai. Et vous n’êtes pas prêts.

Le Splendid, 6bis boulevard Léon Blum.

Réservez dès maintenant vos places pour ce moment musical d’exception ! Saint-Quentin Spectacle .

6 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

Le Ch?ur du Nord returns to the Splendid in Saint-Quentin on Friday May 29, 2026 at 8pm for an exceptional concert.

Unexpected medleys, reinvented classics, revisited hits with boundless energy, and that little extra something that’ll have you leaving the SPLENDID with stars in your ears…

A meticulous staging, a stunning set design, three crazy conductors who aren’t afraid to get their shirts wet, and overexcited backing singers ready to turn the house upside down with you.

And believe us? this isn’t a concert! It’s a collective experience, a shot of energy.

You thought you were going to see a choir?

You’re in for a show. A real one. And you’re not ready.

Le Splendid, 6bis boulevard Léon Blum.

Reserve your tickets now for this exceptional musical experience! Saint-Quentin Spectacle

L’événement Le Choeur du Nord en concert au Splendid Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Saint-Quentinois