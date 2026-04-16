Les coulisses du livre #5 Saint-Quentin

Saint-Quentin

Les coulisses du livre #5

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette nouvelle édition des Coulisses du livre, le samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h, le voyage est à l’honneur.

Tout au long de la journée, ateliers et rencontres aborderont cette thématique à différentes étapes du processus de création. Le voyage comme inspiration et point de départ de l’écriture, la correspondance comme forme littéraire qui fait circuler les mots, ou encore l’art de faire voyager le lecteur de chapitre en chapitre à travers un roman dont vous êtes le héros autant de formes et d’horizons multiples.

Une invitation à parcourir les chemins de l’imaginaire, à franchir les frontières de l’écriture et à découvrir, en coulisses, comment les livres nous font voyager.

Retrouvez le programme complet sur le site de la médiathèque https://mediatheque.saint-quentin.fr/

Entrée libre, événement gratuit ouvert à tous.

Pour plus d’informations 03 23 34 61 50

La Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers.

Pour cette nouvelle édition des Coulisses du livre, le samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h, le voyage est à l’honneur.

Tout au long de la journée, ateliers et rencontres aborderont cette thématique à différentes étapes du processus de création. Le voyage comme inspiration et point de départ de l’écriture, la correspondance comme forme littéraire qui fait circuler les mots, ou encore l’art de faire voyager le lecteur de chapitre en chapitre à travers un roman dont vous êtes le héros autant de formes et d’horizons multiples.

Une invitation à parcourir les chemins de l’imaginaire, à franchir les frontières de l’écriture et à découvrir, en coulisses, comment les livres nous font voyager.

Retrouvez le programme complet sur le site de la médiathèque https://mediatheque.saint-quentin.fr/

Entrée libre, événement gratuit ouvert à tous.

Pour plus d’informations 03 23 34 61 50

La Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers. .

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50

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English :

For this new edition of Les Coulisses du livre, on Saturday May 30, 2026 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm, travel is in the spotlight.

Throughout the day, workshops and meetings will address this theme at different stages of the creative process. Travel as inspiration and starting point for writing, correspondence as a literary form that circulates words, or the art of taking the reader from chapter to chapter through a novel in which you are the hero : so many forms and horizons.

An invitation to travel the paths of the imagination, to cross the boundaries of writing and discover, behind the scenes, how books make us travel.

The full program is available on the media library website: https://mediatheque.saint-quentin.fr/

Free admission, free event? open to all.

For further information: 03 23 34 61 50

Médiathèque Guy de Maupassant, 9 rue des Canonniers.

L’événement Les coulisses du livre #5 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois