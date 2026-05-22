Saint-Quentin

Quand l’art prend la route Exposition à la médiathèque Guy de Maupassant

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-05-29

L’exposition Quand l’art prend la route regroupe des peintures, des gravures, des collages, des constructions d’enfants et d’adultes réalisés au cours de l’année 2025/2026 dans les différents ateliers de l’école municipale d’Arts Maurice-Quentin de la Tour.

Une invitation plurielle au voyage.

Entrée libre et gratuite au heures d’ouverture de la médiathèque.

L’exposition Quand l’art prend la route regroupe des peintures, des gravures, des collages, des constructions d’enfants et d’adultes réalisés au cours de l’année 2025/2026 dans les différents ateliers de l’école municipale d’Arts Maurice-Quentin de la Tour.

Une invitation plurielle au voyage.

Entrée libre et gratuite au heures d’ouverture de la médiathèque. .

9 Rue des Canonniers Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 64 61 50

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English :

The Quand l’art prend la route exhibition brings together paintings, engravings, collages and constructions by children and adults created over the course of 2025/2026 in the various workshops of the Maurice-Quentin de la Tour municipal art school.

A multi-faceted invitation to travel.

Free admission during library opening hours.

L’événement Quand l’art prend la route Exposition à la médiathèque Guy de Maupassant Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Saint-Quentinois