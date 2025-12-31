Musée Philo au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin

Musée Philo au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous devenu incontournable depuis plus de trois ans, le musée philo , inspiré du concept du café philo offre un moment privilégié d’échanges et de réflexions, une fois par semestre. Chaque édition proposant un thème en lien avec le lieu et/ou les collections.

Pour cette nouvelle rencontre nous vous invitons à répondre, à la question suivante À quoi l’oeuvre d’art nous fait-elle penser ?

Avec la participation des élèves du lycée Henri Martin et Emmanuel MOUSSET, professeur de philosophie.

Inspiré du café philo , le musée philo est un temps d’échange, ouvert à toutes et tous, qui se déroule au cœur de la rotonde du musée.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Sans réservation.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Inspired by the café philo concept, the musée philo has become a not-to-be-missed event over the past three years, offering a unique opportunity for exchange and reflection, once every six months. Each edition proposes a theme related to the site and/or the collections.

For this new encounter, we invite you to answer the following question: What does a work of art make us think about?

With the participation of students from the Lycée Henri Martin and philosophy teacher Emmanuel MOUSSET.

Inspired by the café philo , the musée philo is a time for exchange, open to all, which takes place in the heart of the museum’s rotunda.

Admission free, subject to availability.

No reservation required.

