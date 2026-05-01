Saint-Quentin

De l’ombre à la lumière

6B Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Les P’tits choeurs de la croix vous présentent le spectacle De l’ombre à la lumière !

De chants évoquant les épreuves et les zones d’ombre, le spectacle évoluera peu à peu vers la lumière changement de décor, de costumes et surtout d’énergie, pour laisser place à l’espoir et à la joie.

Un moment sensible et lumineux, reflet du magnifique travail accompli par les jeunes artistes tout au long de l’année.

Quand les voix des enfants transforment l’émotion en espérance… Venez vivre un moment inoubliable.

Les P’tits choeurs de la croix vous présentent le spectacle De l’ombre à la lumière !

De chants évoquant les épreuves et les zones d’ombre, le spectacle évoluera peu à peu vers la lumière changement de décor, de costumes et surtout d’énergie, pour laisser place à l’espoir et à la joie.

Un moment sensible et lumineux, reflet du magnifique travail accompli par les jeunes artistes tout au long de l’année.

Quand les voix des enfants transforment l’émotion en espérance… Venez vivre un moment inoubliable. .

6B Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

Les P’tits choeurs de la croix present the show De l’ombre à la lumière !

From songs evoking trials and dark places, the show will gradually evolve towards the light: change of scenery, costumes and above all energy, to give way to hope and joy.

A sensitive and luminous moment, reflecting the magnificent work accomplished by the young artists throughout the year.

When children?s voices transform emotion into hope? Come and experience an unforgettable moment.

L’événement De l’ombre à la lumière Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois