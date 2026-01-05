Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin

Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin

Rendez-vous aux jardins est une manifestation nationale, organisée par le ministère de la Culture, durant laquelle la Ville de Saint-Quentin vous invite à découvrir la richesse et la variété de son patrimoine naturel, paysager et environnemental. Pour cette 23ème édition, découvrez ou redécouvrez le Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer à travers des visites, des ateliers et des animations à vivre seul, en famille ou entre amis.

Retrouvez prochainement le programme de cet évènement

Sous réserve des conditions météorologiques pour les activités et visites en extérieur.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Rendez-vous aux jardins is a national event organized by the French Ministry of Culture, during which the town of Saint-Quentin invites you to discover the richness and variety of its natural, landscape and environmental heritage. For this 23rd edition, discover or rediscover the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer through visits, workshops and events for you, your family or your friends.

The program for this event will be available soon

Outdoor activities and visits subject to weather conditions.

