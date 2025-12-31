Dictée pour tous au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:30:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Mercredi 3 juin 2026 à 14 heures.

Ouverture des portes pour la dictée à partir de 13h30.

Participez à un moment unique au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer avec l’Association Hansemble de Saint-Quentin, présidée par Dora Alexandre. Dans le cadre des Jours Hansemble , venez relever le défi de la 3ème édition de La dictée Hansemble ! Le texte extrait d’un ouvrage de Charles Gardou fait écho au lieu et à la thématique de l’inclusion. À l’issue de la dictée, place au débat participatif autour de la question La culture est-elle inclusive ? . Profitez de la présence de différents acteurs engagés pour échanger sur le handicap.

Inscription obligatoire et payante (3€) via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/association-hansemble/evenements/la-dicteehansemble-

2026 , le QR code ou hansembleasso@gmail.com

Musée en accès libre et gratuit à partir de 15h.

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Wednesday, June 3, 2026 at 2 p.m.

Doors open for the dictation at 1:30pm.

Take part in a unique moment at the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer with the Association Hansemble de Saint-Quentin, chaired by Dora Alexandre. As part of the Jours Hansemble program, come and take up the challenge of the 3rd edition of La dictée Hansemble ! The text, taken from a book by Charles Gardou, echoes the location and the theme of inclusion. At the end of the dictation, there will be an open debate on the question: Is culture inclusive? Take advantage of the presence of various committed players to exchange views on disability.

Registration required (3?) via the Helloasso platform: https://www.helloasso.com/associations/association-hansemble/evenements/la-dicteehansemble-

2026 , the QR code or hansembleasso@gmail.com

Free admission to the museum from 3pm.

L’événement Dictée pour tous au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-31 par OT du Saint-Quentinois