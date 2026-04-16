Saint-Quentin

Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les 5, 6 et 7 juin 2026, Saint-Quentin met à l’honneur son patrimoine naturel.

Plusieurs animations à ne pas manquer, dont les parcours ludiques en autonomie pour explorer les parcs à votre rythme et redécouvrir ses richesses naturelles sous un nouveau regard !

Visite guidée gratuite le 7 juin à 15 heures BALADE BOTANIQUE

Connaissez-vous l’herboristerie ? Il s’agit de découvrir les plantes sauvages d’un point de vue botanique, d’en découvrir les vertus médicinales et leur utilisation. Muni de votre carnet de notes et en compagnie d’un guide botaniste et phytothérapeute, venez découvrir cette discipline lors d’une promenade le long de la ceinture verte, en haut de la rue de Paris.

RDV Parking de la résidence Saint-Martin, 96 rue de Paris

INFOS

03 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr destination-saintquentin.fr

RÉSERVATIONS

www.destination-saintquentin.fr/boutique

Sous réserve des conditions météorologiques pour les activités et visites en extérieur.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, les 5, 6 et 7 juin 2026, Saint-Quentin met à l’honneur son patrimoine naturel.

Plusieurs animations à ne pas manquer, dont les parcours ludiques en autonomie pour explorer les parcs à votre rythme et redécouvrir ses richesses naturelles sous un nouveau regard !

Visite guidée gratuite le 7 juin à 15 heures BALADE BOTANIQUE

Connaissez-vous l’herboristerie ? Il s’agit de découvrir les plantes sauvages d’un point de vue botanique, d’en découvrir les vertus médicinales et leur utilisation. Muni de votre carnet de notes et en compagnie d’un guide botaniste et phytothérapeute, venez découvrir cette discipline lors d’une promenade le long de la ceinture verte, en haut de la rue de Paris.

RDV Parking de la résidence Saint-Martin, 96 rue de Paris

INFOS

03 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr destination-saintquentin.fr

RÉSERVATIONS

www.destination-saintquentin.fr/boutique

Sous réserve des conditions météorologiques pour les activités et visites en extérieur. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 5, 6 and 7, 2026, Saint-Quentin will be celebrating its natural heritage at the Rendez-vous aux jardins.

There will be several events not to be missed, including self-guided trails to explore the parks at your own pace and rediscover its natural riches in a whole new way!

Free guided tour on June 7 at 3pm: BOTANICAL WALK

Are you familiar with herbalism? Discover wild plants from a botanical point of view, and learn about their medicinal virtues and uses. Armed with your notebook and in the company of a botanist and phytotherapist guide, come and discover this discipline during a walk along the green belt, at the top of rue de Paris.

RDV Parking de la résidence Saint-Martin, 96 rue de Paris

INFOS

03 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr destination-saintquentin.fr

RESERVATIONS

www.destination-saintquentin.fr/boutique

Subject to weather conditions for outdoor activities and visits.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois