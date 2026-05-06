Saint-Quentin

Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins est une manifestation nationale, organisée par le ministère de la Culture, durant laquelle la Ville de Saint-Quentin vous invite à découvrir la richesse et la variété de son patrimoine naturel, paysager et environnemental. Pour cette 23ème édition, venez profiter de la nature à Saint-Quentin à travers des visites, des ateliers et des animations à vivre seul, en famille ou entre amis.

Retrouvez le programme complet en lien plus bas.

Sous réserve des conditions météorologiques pour les activités et visites en extérieur.

Rendez-vous aux jardins est une manifestation nationale, organisée par le ministère de la Culture, durant laquelle la Ville de Saint-Quentin vous invite à découvrir la richesse et la variété de son patrimoine naturel, paysager et environnemental. Pour cette 23ème édition, venez profiter de la nature à Saint-Quentin à travers des visites, des ateliers et des animations à vivre seul, en famille ou entre amis.

Retrouvez le programme complet en lien plus bas.

Sous réserve des conditions météorologiques pour les activités et visites en extérieur. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

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English :

Rendez-vous aux jardins is a national event organized by the French Ministry of Culture, during which the town of Saint-Quentin invites you to discover the richness and variety of its natural, landscape and environmental heritage. For this 23rd edition, come and enjoy nature in Saint-Quentin through visits, workshops and activities to be enjoyed alone, with family or friends.

See the full program below.

Subject to weather conditions for outdoor activities and visits.

L’événement Rendez-vous aux jardins 2026 à Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Saint-Quentinois