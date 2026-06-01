Firecrackers en concert à La Manufacture Saint-Quentin
Firecrackers en concert à La Manufacture Saint-Quentin vendredi 19 juin 2026.
Saint-Quentin
Firecrackers en concert à La Manufacture
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez participer à la sortie de résidence du groupe, qui nous offrira un live après plusieurs jours de travail.
Firecrackers plante le décor avec des influences rock des années 90, en somme du rock explosif qui dégrippe les articulations et dynamite les oreilles.
Venez participer à la sortie de résidence du groupe, qui nous offrira un live après plusieurs jours de travail.
Firecrackers plante le décor avec des influences rock des années 90, en somme du rock explosif qui dégrippe les articulations et dynamite les oreilles. .
8 Rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
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English :
Come and take part in the band’s residency release, which will feature a live performance after several days’ work.
Firecrackers sets the scene with 90’s rock influences, in short, explosive rock that unlocks the joints and blasts the ears.
L’événement Firecrackers en concert à La Manufacture Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Saint-Quentinois
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