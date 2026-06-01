Basket-Ball Equipe de france militaire VS Beauvais Nationale 3 Saint-Quentin
Basket-Ball Equipe de france militaire VS Beauvais Nationale 3 Saint-Quentin samedi 20 juin 2026.
Saint-Quentin
Basket-Ball Equipe de france militaire VS Beauvais Nationale 3
5 Avenue de Remicourt Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin , venez profiter d’un match amical entre l’équipe de France militaire et l’équipe de Beauvais de nationale 3.
Avec la participation de Kévin Bichard, Jérémy Bichard et Kenny Kaufman.
Au Palais des sports Pierre Ratte.
Entrée gratuite, ouverture des portes à 17h30, début du match à 18h30.
Le samedi 20 juin , venez profiter d’un match amical entre l’équipe de France militaire et l’équipe de Beauvais de nationale 3.
Avec la participation de Kévin Bichard, Jérémy Bichard et Kenny Kaufman.
Au Palais des sports Pierre Ratte.
Entrée gratuite, ouverture des portes à 17h30, début du match à 18h30. .
5 Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 11 11
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English :
On Saturday, June 20, come enjoy a friendly match between the French military team and the Beauvais team from National 3.
Featuring Kévin Bichard, Jérémy Bichard, and Kenny Kaufman.
At the Palais des Sports Pierre Ratte.
Free admission; doors open at 5:30 p.m., game starts at 6:30 p.m.
L’événement Basket-Ball Equipe de france militaire VS Beauvais Nationale 3 Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois
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