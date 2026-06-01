Concert Le voyage de la terre à la lune Saint-Quentin vendredi 19 juin 2026.

Saint-Quentin

Concert Le voyage de la terre à la lune

6B Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vendredi 19 juin à 20h venez découvrir le concert Le voyage de la terre à la lune .

Au Splendid, situé boulevard Léon Blum.

Gratuit, sur réservation au lien plus bas.

Fruit d’une année d’engagement, cette création artistique originale portée par les enfants des dispositifs TEMPO réseau Démos et Twist illustre pleinement l’ambition de la ville de Saint-Quentin et de ses partenaire en faveur de l’éducation artistique et culturelle.

À travers ce spectacle, la jeunesse révèle son talent, sa sensibilité et son énergie, dans une œuvre qui célèbre à la fois la création, la découverte et les valeurs du vivre ensemble.

Vendredi 19 juin à 20h venez découvrir le concert Le voyage de la terre à la lune .

Au Splendid, situé boulevard Léon Blum.

Gratuit, sur réservation au lien plus bas.

Fruit d’une année d’engagement, cette création artistique originale portée par les enfants des dispositifs TEMPO réseau Démos et Twist illustre pleinement l’ambition de la ville de Saint-Quentin et de ses partenaire en faveur de l’éducation artistique et culturelle.

À travers ce spectacle, la jeunesse révèle son talent, sa sensibilité et son énergie, dans une œuvre qui célèbre à la fois la création, la découverte et les valeurs du vivre ensemble. .

6B Boulevard Léon Blum Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

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English :

Friday, June 19 at 8:00 p.m., come enjoy the concert Journey from Earth to the Moon.

At Le Splendid, located on Boulevard Léon Blum.

Free admission, reservations required via the link below.

The result of a year of hard work, this original artistic creation, led by the children of the TEMPO, Démos Network, and Twist programs, fully embodies the ambition of the city of Saint-Quentin and its partners to promote arts and cultural education.

Through this performance, young people reveal their talent, sensitivity, and energy in a work that celebrates creation, discovery, and the values of living together.

L’événement Concert Le voyage de la terre à la lune Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-12 par OT du Saint-Quentinois