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Où allons-nous demain ?, Mediathèque Benjamin Rouché, Saint-Quentin

mercredi 9 septembre 2026 · Mediathèque Benjamin Rouché · Saint-Quentin

Où allons-nous demain ?, Mediathèque Benjamin Rouché, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Mediathèque Benjamin Rouché
Adresse
282 rue Jacques Blanchot 02100 Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne
Tarif
Compagnie Empreinte(s)

Où allons-nous demain ? Mercredi 9 septembre, 18h00 Mediathèque Benjamin Rouché Aisne

Compagnie Empreinte(s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T19:00:00+02:00

D’après « Sur la piste animale » de Baptiste Morizot.
Une femme, pisteuse-conteuse, prend la parole : elle raconte une nuit au troupeau et la rencontre improbable avec un loup, des heures de pistage, à l’affut des traces et des signes laissés ça et là par un ours, et l’imaginaire qui s’emballe… Avec elle une musicienne, elle aussi à l’affût, chasseuse de sons. Toutes deux portent une attention particulière au monde vivant qui les entoure.
Où allons-nous demain est une expérience sensible sur ce que Baptiste Morizot appelle « s’enforester ».
Interprétation: Marie-Lys Polchlopeck & Catherine Vrignaud Cohen.

https://www.cieempreintes.com/ouallonsnousdemain

Mediathèque Benjamin Rouché 282 rue Jacques Blanchot 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Neuville Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@catherinecohen.com »}] [{« link »: « https://www.cieempreintes.com/ouallonsnousdemain »}]
Théâtre

Huma Rosentalski

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