CONFÉRENCE AU PRIEURÉ LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE DE LÉON XIII A LÉON XIV Saint-Julien
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Julien
Informations pratiques
Saint-Julien
CONFÉRENCE AU PRIEURÉ LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE DE LÉON XIII A LÉON XIV
Saint-Julien Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Conférence au Prieuré
La Pastorale du Tourisme vous propose une conférence sur La doctrine sociale de l’église de Léon XIII à Léon XIV Par Jacques Dumas, Professeur de philosophie. Entrée libre .
Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 95 65 41 46
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English :
Lecture at the Priory
L’événement CONFÉRENCE AU PRIEURÉ LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE DE LÉON XIII A LÉON XIV Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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