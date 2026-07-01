Informations pratiques

Saint-Julien

CONFÉRENCE AU PRIEURÉ LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE DE LÉON XIII A LÉON XIV

Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Conférence au Prieuré

La Pastorale du Tourisme vous propose une conférence sur La doctrine sociale de l’église de Léon XIII à Léon XIV Par Jacques Dumas, Professeur de philosophie. Entrée libre .

Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 95 65 41 46

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English :

Lecture at the Priory

L’événement CONFÉRENCE AU PRIEURÉ LA DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE DE LÉON XIII A LÉON XIV Saint-Julien a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC