Conférence au sein des Maisons Musée du berger et du cordonnier, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône

Informations pratiques

Conférence au sein des Maisons Musée du berger et du cordonnier Samedi 19 septembre, 14h30 Maisons musée Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence.

Médiation et valorisation du patrimoine Renaissance à Châtillon-sur-Saône : approches numériques et in situ autour de trois espaces emblématiques du village par Aude Michel.

Maisons musée 12 rue de l’assaut 88410 Châtillon-sur-Saône Châtillon-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est 0781889308 Anciennne cité fortifiée au patrimoine immobilier important, située aux limites de trois provinces : Franche-Comté, Lorraine, Champagne-Ardennes. La cité mérite un détour : classée « beau village Lorrain » et « petite cité de caractère », laissez-vous surprendre par l’atmosphère et les paysages environnants.

Partie intégrante de la cité renaissance de Châtillon sur Saône, une visite s’impose.

Association Musée de Châtillon-sur-Saône