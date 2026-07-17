Découverte des Maisons Musée du berger et du cordonnier, Maisons musée, Châtillon-sur-Saône

Informations pratiques

Découverte des Maisons Musée du berger et du cordonnier Samedi 19 septembre, 20h00 Maisons musée Vosges

Droit d’entrée : 4 € (adulte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Les espaces muséographiques des maisons musée s’animent : « De Madame de Saint-Ouen à Jules Ferry ».

La visite des Maisons Musée s’inscrit dans la mise en valeur du site et de son histoire. C’est le point de passage nécessaire et indispensable à une visite aboutie de la cité. 25 espaces sur 600 m² de bâtisses restaurées et aménagées accueillent des reconstitutions grandeur nature de scènes d’atmosphère de la ville au fil de son histoire et des siècles.

Buvette et restauration.

Maisons musée 12 rue de l’assaut 88410 Châtillon-sur-Saône Châtillon-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est 0781889308 Anciennne cité fortifiée au patrimoine immobilier important, située aux limites de trois provinces : Franche-Comté, Lorraine, Champagne-Ardennes. La cité mérite un détour : classée « beau village Lorrain » et « petite cité de caractère », laissez-vous surprendre par l’atmosphère et les paysages environnants.

Partie intégrante de la cité renaissance de Châtillon-sur-Saône, une visite s’impose.

Bonneret N.