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AGENDA · Andernos-les-Bains

Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains

jeudi 5 novembre 2026 · Andernos-les-Bains

Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
52, avenue des Colonies
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Andernos-les-Bains

Conférence Auguste Renoir

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,

Auguste Renoir, le peintre amoureux des femmes et l’amour. Conférence autour de la relation, parfois complexe, d’Auguste Renoir et les femmes, ainsi que leur influence dans son travail.   .

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   formesetcouleurs33@gmail.com

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English :

L’événement Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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