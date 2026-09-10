Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains
jeudi 5 novembre 2026 · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Conférence Auguste Renoir
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,
Auguste Renoir, le peintre amoureux des femmes et l’amour. Conférence autour de la relation, parfois complexe, d’Auguste Renoir et les femmes, ainsi que leur influence dans son travail. .
52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine formesetcouleurs33@gmail.com
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English :
L’événement Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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