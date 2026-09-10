Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Conférence Auguste Renoir

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Conférence Histoire de l’Art par Formes et Couleurs,

Auguste Renoir, le peintre amoureux des femmes et l’amour. Conférence autour de la relation, parfois complexe, d’Auguste Renoir et les femmes, ainsi que leur influence dans son travail. .

52, avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine formesetcouleurs33@gmail.com

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English :

L’événement Conférence Auguste Renoir Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains