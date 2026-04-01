Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery
Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery samedi 25 avril 2026.
Champnétery
Conférence autour des oiseaux du Limousin
2 Rue de l’Église Champnétery Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Conférence apéritive de Gilles Pallier, ornithologue sur les oiseaux du territoire .
2 Rue de l’Église Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine levrac87@gmail.com
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English :
L’événement Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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