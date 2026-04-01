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Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery

Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery

Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery samedi 25 avril 2026.

Adresse : 2 Rue de l'Église

Ville : 87400 Champnétery

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Champnétery

Conférence autour des oiseaux du Limousin

2 Rue de l’Église Champnétery Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Conférence apéritive de Gilles Pallier, ornithologue sur les oiseaux du territoire   .

2 Rue de l’Église Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   levrac87@gmail.com

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English :

L’événement Conférence autour des oiseaux du Limousin Champnétery a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin

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