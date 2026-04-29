CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS

SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Venez rencontrer un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées et découvrez les vautours qui peuplent nos Pyrénées Gypaètes Barbus, Vautours Fauves et Percnoptères d’Égypte.

Dans la limite des places disponibles.

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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

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English :

Come and meet a Pyrenees National Park ranger and discover the vultures that populate our Pyrenees: Bearded Vultures, Egyptian Vultures and Egyptian Percnoptera.

Subject to availability.

L’événement CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc National des Pyrénées|CDT65