CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 21 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS
SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Venez rencontrer un garde-moniteur du Parc National des Pyrénées et découvrez les vautours qui peuplent nos Pyrénées Gypaètes Barbus, Vautours Fauves et Percnoptères d’Égypte.
Dans la limite des places disponibles.
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SAINT-LARY-SOULAN Place de la Mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91
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English :
Come and meet a Pyrenees National Park ranger and discover the vultures that populate our Pyrenees: Bearded Vultures, Egyptian Vultures and Egyptian Percnoptera.
Subject to availability.
L’événement CONFERENCE AUTOUR DES VAUTOURS Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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