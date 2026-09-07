Conférence avec Guillaume Monod sur « L’humilité en médecine : une approche clinique, philosophique et théologique », Église protestante unie, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Conférence avec Guillaume Monod sur « L’humilité en médecine : une approche clinique, philosophique et théologique » Samedi 19 septembre, 17h00 Église protestante unie Hauts-de-Seine

Entrée libre – salle de l’Olivier (entrée par la porte du garage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Guillaume Monod est psychiatre, pédopsychiatre, docteur en philosophie, membre associé du Laboratoire Interdisciplinaire d’Etudes du Politique – Hannah Arendt. Il est administrateur de la Fondation John Bost et membre du bureau de la commission Justice et Aumônerie des Prisons de la Fédération Protestante de France.

Église protestante unie 117 rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 48 25 56 16 https://boulogne92.epudf.org/ https://www.facebook.com/epuboulognebillancourt Nous sommes protestants c’est-à-dire d’un mouvement remontant au XVIe siècle qui revient aux sources en mettant la Bible au centre, réforme l’Eglise pour plus d’authenticité, prône l’égalité de tous les êtres humains devant Dieu, hommes et femmes, et qui affirme que le message de Jésus s’adresse à tous sans distinction de sexe, d’origine, d’orientation sexuelle.

Implantée à Boulogne depuis 1872, les réunions ont lieu d’abord au 117 route de la Reine, puis au 39 rue de la Paix. En 1897 le temple est construit à son emplacement actuel.

Notre paroisse est membre de l’Église protestante unie de France. Métro ligne 10 : Boulogne-Jean Jaurès

Bus ligne 52 : Jean-Jaurès

Bus ligne 123 : Jean Jaurès – Métro

Bus ligne 72 : Route de la Reine Jean-Jaurès

Conférence « L’humilité en médecine : une approche clinique, philosophique et théologique »

©EPUBB