Conférence « Balade à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 », par Laurent Antoine, Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour, Issy-les-Moulineaux

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Conférence « Balade à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 », par Laurent Antoine Samedi 19 septembre, 15h00 Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour son premier événement hors les murs, le Musée s’installera, le temps d’une après-midi, au Palais des Congrès d’Issy. Dans cet établissement construit en 1930 dans le style art déco, et conçu comme une « Maison pour tous, où tous aimeront fraternellement s’assembler », le conférencier Laurent Antoine vous fera voyager dans le temps avec une « Balade à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 ». Il évoquera l’esprit moderniste de cette époque, notamment dans le domaine de l’architecture. Les édifices isséens, en particulier le Palais et ses concepteurs : l’architecte Marcel Chappey, assisté du maître verrier Louis Barillet et du ferronnier Raymond Subes, ne seront pas oubliés.

Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour 25 Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0146427091 https://www.issy.com/le-palais-des-arts-et-des-congres-d-issy-charles-aznavour Inauguré en 1932, le Palais des Arts et des Congrès d’Issy, conçu par Marcel Chappey, lauréat en 1925 du second Grand Prix de Rome en architecture, se distingue par ses larges baies vitrées, ses vitraux, ses ferronneries et son grand amphithéâtre qui lui donnent un cachet singulier, typique du mouvement Art déco.

Ce témoin précieux de l’histoire locale, a tour à tour accueilli la “Maison du peuple” (1935- 1945), le Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique (1964-1983) et des événements du monde des arts, de la culture et des affaires.

La restauration réalisée l’été 2018 visait à redonner son lustre à cet édifice emblématique des années 30.

Ce lieu propose : un amphithéâtre de 1 000 places avec scène modulable et boucle magnétique permettant l’accessibilité aux malentendants ; 12 salles de réunion de 10 à 200 places ; 2 halls d’exposition ; restauration et bar sur place ; équipements audiovisuels. Métro : Mairie d’Issy.

Conférence « Balade à l’Exposition des Arts décoratifs de 1925 »

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