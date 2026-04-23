Conférence Barbarie Numérique Hasparren
Conférence Barbarie Numérique Hasparren jeudi 23 avril 2026.
Hasparren
Conférence Barbarie Numérique
Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Technologie numérique, cause de désastres, humain et écologique. .
Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 92 75
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English : Conférence Barbarie Numérique
L’événement Conférence Barbarie Numérique Hasparren a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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