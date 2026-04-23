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Conférence Barbarie Numérique Hasparren

Conférence Barbarie Numérique Hasparren

Conférence Barbarie Numérique Hasparren jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Café Et'Abar

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Hasparren

Conférence Barbarie Numérique

Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Technologie numérique, cause de désastres, humain et écologique.   .

Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 92 75 

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English : Conférence Barbarie Numérique

L’événement Conférence Barbarie Numérique Hasparren a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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