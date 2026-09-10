Conférence Barcelone et l’œuvre de Gaudi Salle Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Dax

Conférence Barcelone et l’œuvre de Gaudi

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 15:00:00

fin : 2026-11-03 17:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Barcelone et l’œuvre de Gaudi.

Barcelone est marquée par l’architecture d’Antonio Gaudi, et c’est surtout de son œuvre dont il sera question dans toutes les réalisations de la ville.

Par Claude Palaprat, conférencier. .

Salle Félix Arnaudin Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 43 27 64 marysechan.utl@gmail.com

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English : Conférence Barcelone et l’œuvre de Gaudi

L’événement Conférence Barcelone et l’œuvre de Gaudi Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax