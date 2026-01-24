Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs Béost
mardi 4 août 2026 · Béost
Informations pratiques
Béost
Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs
Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Conférence par Lucie Abadia.
Qu’ils soient étrangers, touristes, artistes ou rentiers, le temps d’une cure ou d’un été, ils sont tous passés à Béost pour rencontrer l’une ou l’autre de ses personnalités Pierrine, Annette… mais ils ont aussi suivi d’autres guides en montagne, d’autres chemins et vécu au plus près de la nature, de sa flore et de sa faune. C’était au temps où l’on prenait le temps de vivre et de s’arrêter, mais qui étaient ces visiteurs et qui cherchaient-ils à rencontrer ? .
Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70
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English : Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs
L’événement Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs Béost a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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