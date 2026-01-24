Informations pratiques

Béost

Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs

Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Conférence par Lucie Abadia.

Qu’ils soient étrangers, touristes, artistes ou rentiers, le temps d’une cure ou d’un été, ils sont tous passés à Béost pour rencontrer l’une ou l’autre de ses personnalités Pierrine, Annette… mais ils ont aussi suivi d’autres guides en montagne, d’autres chemins et vécu au plus près de la nature, de sa flore et de sa faune. C’était au temps où l’on prenait le temps de vivre et de s’arrêter, mais qui étaient ces visiteurs et qui cherchaient-ils à rencontrer ? .

Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 86 70

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English : Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs

L’événement Conférence Béost au XIXe siècle Le rdv incontournable des visiteurs Béost a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées