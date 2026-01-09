Spectacle Trasto Médiathèque de Laruns Laruns

Spectacle Trasto

Médiathèque de Laruns
18 Rue du Général de Gaulle
Laruns
Pyrénées-Atlantiques

24 janvier 2026

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Spectacle danse-clown de Mari Cruz Planchuelo.

0h45. Tout public dès 4 ans

Trasto nous entraîne dans son voyage autour du monde, à la recherche de l’Amour avec un grand A. Pour cela, il interroge de grands sages qui l’invitent à explorer les couleurs et les émotions.

Avec enthousiasme, il fait apparaître des objets et des marionnettes magiques, plongeant dans chaque couleur et l’émotion qu’elle porte. Chacune révèle un sentiment différent, jusqu’à l’apparition de l’arc-en-ciel, symbole du super-pouvoir de l’amour.

Cet arc-en-ciel se transforme alors en danse folklorique, où les enfants vivent l’Amour en majuscules une danse collective où chaque couleur et chaque émotion vibrent ensemble, en lien avec les racines et la sagesse du folklore. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme .

