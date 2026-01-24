Conférence Bergerac 1915 1919, de la poudrerie militaire à la poudrerie sociétale Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence Bergerac 1915 1919, de la poudrerie militaire à la poudrerie sociétale

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

À la fin de l’année 1915, alors que la Grande Guerre dure déjà depuis plus d’un an et que les besoins en munitions vont croissant pour l’alimenter, l’annonce de la création d’une poudrerie fait l’effet d’une bombe à Bergerac, paisible sous-préfecture bien éloignée du front. Rapidement, un ensemble industriel d’allure futuriste sort de terre, mené avec célérité et talent par les ingénieurs militaires. L’édification de cet établissement génère parallèlement un afflux massif de main d’œuvre au service de la Défense nationale, qui atteindra plus de 11 000 hommes et femmes en 1918, doublant presque en l’espace de trois ans la population de la petite cité. Cette augmentation inédite du nombre d’habitants en très peu de temps, de nature par ailleurs très hétérogène, va profondément bousculer des équilibres sociaux- économiques hérités du XIXe siècle. .

Centre Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 33 33 cd24.archives@dordogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Bergerac 1915 1919, de la poudrerie militaire à la poudrerie sociétale

L’événement Conférence Bergerac 1915 1919, de la poudrerie militaire à la poudrerie sociétale Périgueux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Communal de Périgueux