Conférence bibliothèque – “Le taqenaod, dictionnaire étymologique du gallo, et la toponymie de Haute-Bretagne” avec Régis Auffray Cercle Celtique de Rennes Rennes
Conférence bibliothèque – “Le taqenaod, dictionnaire étymologique du gallo, et la toponymie de Haute-Bretagne” avec Régis Auffray Cercle Celtique de Rennes Rennes mercredi 6 mai 2026.
Conférence bibliothèque – “Le taqenaod, dictionnaire étymologique du gallo, et la toponymie de Haute-Bretagne” avec Régis Auffray Cercle Celtique de Rennes Rennes Mercredi 6 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Mercredi 6 mai 2026 de 18h30 à 20h, venez assister à une conférence organisée par la référente de la bibliothèque du Cercle Celtique de Rennes et animée par Régis Auffray.
### Régis Auffray vient vous présenter le dictionnaire étymologique du gallo, le taqenaod, et vous parler de la toponymie de Haute-Bretagne au Cercle Celtique de Rennes.
* _Quelle est l’origine du vocabulaire de la langue régionale de Haute-Bretagne ?_
* _Quels liens ont-ils avec les langues celtiques, qu’elle soit bretonne ou gauloise ?_
* _Quels est l’origine des noms de lieux en Haute-Bretagne ?_
Une conférence de découverte de la Haute-Bretagne et sa langue régionale.
**Rencontrez Régis Auffray au Cercle Celtique de Rennes, mercredi 6 mai avril 2026 de 18h30 à 20h en salle cheminée.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T20:00:00.000+02:00
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https://www.cercleceltiquederennes.org/event/conference-bibliotheque-le-taqenaod-dictionnaire-etymologique-du-gallo-et-la-toponymie-de-haute-bretagne-avec-regis-auffray/ 02 99 54 36 45 contact@ccrennes.bzh
Cercle Celtique de Rennes 26 Avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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