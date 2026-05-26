Conférence : Bleus, histoire de l’équipe de France de football depuis 1904, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Conférence : Bleus, histoire de l’équipe de France de football depuis 1904 Samedi 13 juin, 10h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Plongez dans l’épopée des Bleus avec l’historien du football François Da Rocha Carneiro. De la naissance de la sélection française aux plus grands triomphes mondiaux, le spécialiste des Bleus retrace plus d’un siècle d’émotions et de légendes. Un rendez-vous accessible à tous, passionnant autant pour les curieux d’histoire que pour les amateurs de football.

Présentation suivi d’un temps d’échange.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-26T10:42:29.526Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 414545292, « isPending »: false, « addressId »: 10538}, « venueId »: 28721, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T10:42:29.231Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2337664, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T10:42:29.334Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463215622, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781339400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T10:42:29.525Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414545292 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

L’historien François da Rocha Carneiro retrace l’histoire de l’équipe de France de football à l’occasion de la Coupe du Monde 2026.

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