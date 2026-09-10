Informations pratiques

Conférence « Ces femmes qui tuent » par Gérard Morel Samedi 19 septembre, 19h00 Ancienne auberge de La Rouge Saint-Léonard Seine-Maritime

Durée 1h30, nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Si l’empoisonnement est davantage réprimé que les autres crimes dans le code pénal, c’est peut-être parce qu’il est commis avec préméditation et en utilisant la confiance de la victime, mais c’est surtout parce que c’est réputé être un crime de femme.

Magistrat de l’ordre judiciaire, Gérard Morel a souvent été indigné par cette discrimination incontestablement sexiste. Et, sans prétendre innocenter les empoisonneuses, il a voulu expliquer leur geste, en rappelant que l’arsenic représentait pour ces femmes du passé l’unique moyen de se dégager de l’autorité du père ou du mari.

Dans son nouveau livre, il raconte la vie, les frustrations et les brimades subies par celles qui allaient figurer parmi les plus grandes empoisonneuses de l’Histoire.

Gérard Morel les considère comme les premières féministes, et il démontrera malicieusement cette théorie au cours de la conférence. S’en suivra une séance de dédicace du livre.

Ouverture de la Rouge de 16h à 19h avec présentation du lieu et des travaux avant – après par les propriétaires.

Ancienne auberge de La Rouge Saint-Léonard 445 route du havre Saint Léonard, 76400 Saint-Léonard Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie

Si l’empoisonnement est davantage réprimé que les autres crimes dans le code pénal, c’est peut-être parce qu’il est commis avec préméditation et en utilisant la confiance de la victime, mais c’est un…

©Gérard Morel