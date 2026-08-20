Bain de forêt – les bienfaits de la nature sur la santé humaine, Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu, Saint-Léonard

Informations pratiques

Bain de forêt – les bienfaits de la nature sur la santé humaine Samedi 19 septembre, 09h00 Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Joignez-vous à nous pour cette balade à travers la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu. Entre connaissance scientifique et approche sensorielle, votre guide vous montrera les bienfaits de la nature sur notre santé.

Tout public

Durée : 3h

Gratuit

Niveau de difficulté : Facile

Prévoir des chaussures de marche, un chapeau et de l’eau. Chiens non autorisés.

Réserve Naturelle Régionale du marais des trous de Leu 16 B Grande rue, 51500 Saint-Léonard Saint-Léonard 51500 Marne Grand Est https://reserve-marais-trous-de-leu.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://cen-champagne-ardenne.org/evenements »}] Véritable îlot de biodiversité, la Réserve Naturelle Régionale des Marais des Trous de Leu prend place aux portes de l’agglomération rémoise. Ceinturés par la ville, les 33 hectares de la réserve, situés entre le canal et la Vesle, s’inscrivent sur les territoires des communes de Reims et de Taissy.

Riche de ses milieux naturels relativement bien préservés, la RNR des Marais des Trous de Leu abrite une grande diversité d’habitats.

De manière générale, les milieux boisés sont majoritaires et se répartissent en fonction de l’humidité : Chênaie-Charmaie dans les secteurs les moins humides et Aulnaie ou Saulaie pour les secteurs les plus humides. On retrouve aussi des milieux humides ouverts caractérisés par différents habitats de roselières.

Dans une moindre proportion, la Réserve abrite une prairie de fauche, ainsi que deux étendues d’eaux stagnantes : une mare et un étang.

Joignez-vous à nous pour cette balade à travers la Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu. Entre connaissance scientifique et approche sensorielle, votre guide vous montrera les de la…

©Pascal Bourguignon