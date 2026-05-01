Thann

Conférence codes et écritures secrètes

104 rue de la 1ère armée Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme découverte des écritures anciennes comme les hiéroglyphes, des systèmes de cryptage historiques, recherche du sens caché dans les textes sacrés, quête de trésors réels ou symboliques….

Au programme découverte des écritures anciennes comme les hiéroglyphes, des systèmes de cryptage historiques, recherche du sens caché dans les textes sacrés, quête de trésors réels ou symboliques…. .

104 rue de la 1ère armée Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 07 61 03 latelierrepaireculturel@gmail.com

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English :

The program includes the discovery of ancient scripts such as hieroglyphics, historical encryption systems, the search for hidden meanings in sacred texts, and the quest for real or symbolic treasures…

L’événement Conférence codes et écritures secrètes Thann a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay