Conférence Marc Bloch, l’historien combattant Thann
Conférence Marc Bloch, l’historien combattant Thann jeudi 28 mai 2026.
Thann
Conférence Marc Bloch, l’historien combattant
1 Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
À l’occasion de son entrée au Panthéon en 2026, cette conférence revient sur la vie et l’œuvre de Marc Bloch historien majeur, résistant et intellectuel engagé, guidé toute sa vie par une même exigence de vérité.
À l’occasion de l’entrée de Marc Bloch au Panthéon en juin 2026, cette conférence propose de revenir sur le parcours exceptionnel de cet historien majeur, auteur de L’Étrange Défaite, mais aussi résistant et intellectuel engagé. Toute sa vie fut guidée par une même exigence, résumée par l’épitaphe inscrite sur sa tombe Dilexit veritatem — Il a chéri la vérité . .
1 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 07 61 03 latelierrepaireculturel@gmail.com
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English :
On the occasion of his entry into the Pantheon in 2026, this lecture looks back at the life and work of Marc Bloch: a major historian, resistance fighter and committed intellectual, guided all his life by the same demand for truth.
L’événement Conférence Marc Bloch, l’historien combattant Thann a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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