Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Comment la musique a-t-elle façonné l’œuvre de Kandinsky ? Ce documentaire ARTE explore les liens profonds entre sons, couleurs et abstraction chez ce pionnier de l’art moderne.

Projeté au musée numérique de la Micro-Folie, ce documentaire ARTE explore l’influence majeure de la musique sur l’œuvre de Vassily Kandinsky. Sons, couleurs et formes dialoguent dans une immersion au cœur de l’art abstrait et de la pensée avant-gardiste du peintre. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How did music shape Kandinsky?s work? This ARTE documentary explores the profound links between sound, color and abstraction in the work of this pioneer of modern art.

L’événement Projection Kandinsky, voir la musique, réinventer la peinture Thann a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay