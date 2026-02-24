Conférence De couple à parent … la grande métamorphose

13 rue Robert Schuman Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Une conférence sur la transformation du couple à l’arrivée d’un enfant, avec échanges et conseils concrets.

L’arrivée d’un enfant transforme profondément le couple. Entre réorganisation, nouvelles responsabilités et charge mentale, l’équilibre se redéfinit. Une conférence vivante et accessible animée par Véronique Poisson pour comprendre ces changements et repartir avec des clés concrètes. .

13 rue Robert Schuman Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 accueil@cscpaysdethann.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A conference on the transformation of a couple after the arrival of a child, with discussion and practical advice.

L’événement Conférence De couple à parent … la grande métamorphose Thann a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay