Conférence

1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-06-04 19:30:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-04

Comprendre et préserver La Vierge au buisson de roses de Martin Schongauer avec Julie Sutter, conservatrice-restauratrice de peintures le 28.05.2026

À l’occasion du prêt de La Vierge au buisson de roses au Louvre, l’œuvre a bénéficié d’une étude approfondie. Cet examen a permis d’analyser les matériaux du panneau de bois, la technique picturale de Martin Schongauer ainsi que les transformations et restaurations anciennes.

Des interventions de conservation-restauration ont ensuite été réalisées pour préparer son transport. La conférence présentera ces résultats et les travaux menés avant son départ de Colmar.

Les corporations de Colmar et les métiers d’art à la fin du Moyen Age avec Monique Debus Kehr, historienne le 04.06.2026

Le monde du travail est régi par le système corporatif. Les corporations, institutions réglant les métiers, concernent tant les artisans de l’alimentation, du cuir, de la construction et le commerce, ainsi que les métiers dits aujourd’hui artistiques, comme les sculpteurs, les orfèvres ou les peintres. Elles participent aussi au gouvernement des villes et ont donc un rôle politique. 0 .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

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L’événement Conférence Colmar a été mis à jour le 2026-03-11 par Musée Colmar Musée Unterlinden