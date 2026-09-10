Conférence-concert La voix dans tous ses éclats ou de l’anatomie à l’art du chant Espace culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Conférence-concert La voix dans tous ses éclats ou de l’anatomie à l’art du chant

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 18:00:00

fin : 2026-12-12 19:30:00

Date(s) :

2026-12-12

Conférence-concert La voix dans tous ses éclats ou de l’anatomie à l’art du chant .

Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie cchl.ac@orange.fr

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English : Conférence-concert La voix dans tous ses éclats ou de l’anatomie à l’art du chant

L’événement Conférence-concert La voix dans tous ses éclats ou de l’anatomie à l’art du chant Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme