Conférence-concert « L’histoire du Blues », Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB), La Garde

Informations pratiques

Conférence-concert « L’histoire du Blues » Samedi 19 septembre, 19h00 Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB)

705, avenue du 8 Mai 1945 – La Garde

04.94.14.33.78 / www.musees.toulon.fr

Samedi 19 septembre

19h : Conférence-concert « L’histoire du Blues » – voyage musical retraçant les origines profondes de ce genre emblématique jusqu’à ses influences contemporaines par « Blues Time Origins » (Didier Francisci, guitare et chant ; Lionel Mollo, harmonica). Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Musée Jean Aicard invite à découvrir l’univers de l’écrivain provençal à travers sa maison, riche d’objets qui racontent sa vie et ses passions. Le lumineux jardin d’hiver, décoré de textes et d’enluminures, était un lieu de réception prisé, accueillant des personnalités telles que Pierre Loti ou Frédéric Mistral. La vaste bibliothèque, composée de plus de 5 000 ouvrages, et le cabinet de travail reflètent l’éclectisme littéraire d’Aicard. L’atelier et les œuvres du peintre Paulin Bertrand, héritier d’Aicard, ainsi qu’une remarquable collection de céramiques de Clément Massier, complètent ce parcours. Des objets exotiques, comme un service à thé chinois ou des vases kabyles, témoignent de l’intérêt du poète pour les voyages et les cultures du monde.

Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB) 705 avenue du 8 mai 1945 83130 La Garde La Garde 83130 La Terre Promise Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 14 33 78 [{« link »: « http://www.musees.toulon.fr »}] Le musée Jean Aicard-Paulin Bertrand (M.A.B) est situé à La Garde, entre le mont Coudon et la mer. Il est installé dans la demeure familiale « Les Lauriers roses », qui témoigne de la vie, l’œuvre et la personnalité de l’auteur de « Gaspard de Besse ». La villa est construite dans un style typiquement provençal. Elle se trouve au cœur d’un grand parc arboré de six hectares, créé par Jean Aicard, qui y vécut jusqu’en 1919. À sa mort, l’écrivain transmet le domaine à son ami, le peintre Paulin Bertrand. En 1960, la veuve de ce dernier lègue la propriété à la ville de Toulon pour en faire un musée, aujourd’hui labellisé « Musée de France » et « Maison d’écrivain ». Le musée dévoile l’univers de Jean Aicard. Il compte de nombreux objets, que l’on découvre en parcourant les pièces de la maison.

• Le jardin d’hiver, haut lieu de réception, se distingue par ses murs ornés de textes et d’enluminures.

• Passionné de littérature, l’auteur de « Marin des Maures » fut un écrivain prolifique et un lecteur aux goûts éclectiques, comme en témoignent son cabinet de travail ou la bibliothèque, riche de plus de 5000 ouvrages.

• Les visiteurs pourront également découvrir l’atelier et les œuvres du peintre Paulin Bertrand, héritier de Jean Aicard, ainsi qu’une étonnante collection du céramiste Clément Massier. En voiture : possibilité de parking gratuit à l’intérieur de la propriété du musée.

En bus : arrêt Rolland (ligne 2), Papin (ligne 98), ou Pont de la Clue (ligne 39)

Musée Jean Aicard – Paulin Bertrand (MAB)

©ville de toulon