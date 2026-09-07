Visite commentée de la Villa romaine Saint-Michel – La garde, Villa Gallo romaine Saint-Michel 83130 La garde, La Garde

Informations pratiques

Visite commentée de la Villa romaine Saint-Michel – La garde Samedi 19 septembre, 10h00 Villa Gallo romaine Saint-Michel Var

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite commentée de la villa gallo-romaine de Saint-Michel

La visite sera suivie d’un atelier sur les amphores et le commerce du vin dans l’Antiquité.

Samedi 19 septembre : de 10h à 11H30

Point de rendez-vous : entrée de la bibliothèque universitaire, accès parking sud, av. de l’Université

Renseignements et inscriptions sur contact@centrearcheologiqueduvar.fr

Villa Gallo romaine Saint-Michel Université 83130 La Garde La Garde 83130 Le Thouar Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@centrearcheologiqueduvar.fr »}]

Visite commentée de la villa gallo-romaine de Saint-Michel

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