Conférence-concert, Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte, Vic-le-Comte

Informations pratiques

Conférence-concert Samedi 19 septembre, 20h30 Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Le retable des Vertus : une restauration exceptionnelle pour un joyau de la Renaissance

Venez découvir l’un des plus précieux trésors de la Sainte-Chapelle : le retable des Vertus.

Cyrille FAYOLLE, professeur d’histoire et Adjoint au maire chargé du patrimoine remarquable, dévoilera l’histoire de cette œuvre majeure de la Renaissance et la symbolique des Vertus – Justice, Prudence, Tempérance ou Charité – qui ont marqué l’art européen du XIVᵉ au XVIᵉ siècle.

Cette rencontre sera aussi l’occasion de présenter l’ambitieux chantier de restauration du retable, fragilisé par le temps et l’humidité. Un projet exceptionnel soutenu par la Fondation du patrimoine, qui lancera officiellement une collecte de dons pour contribuer à sa sauvegarde.

La conférence sera ponctuée d’intermèdes musicaux et se clôturera par un concert du duo SVP composé de Delphine BOUSCOT à l’accordéon et Willy BOUCHE au hautbois, entre fusion des styles musicaux et origines des aires du monde entier.

Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte rue de la Porte Robin, 3270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473690212 https://www.vic-le-comte.fr/ La chapelle a d’abord été la chapelle castrale du château des comtes d’Auvergne, dont Vic-le-Comte était la capitale à partir du XIIIe siècle.

En 1520, sur l’ancienne chapelle romane consacrée au lignage des comtes d’Auvergne, l’écossais Jean Stuart et son épouse Anne de La Tour, comtesse d’Auvergne, décident de construire une Sainte-Chapelle sur le modèle de la chapelle haute de la Sainte-Chapelle de Paris.

Le retable des Vertus : une restauration exceptionnelle pour un joyau de la Renaissance

© Claude Juge