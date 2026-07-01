Visite-guidée de l’abri Durif et Moliard, Les sites préhistoriques d’Enval, Vic-le-Comte

Informations pratiques

Visite-guidée de l’abri Durif et Moliard Dimanche 20 septembre, 11h00 Les sites préhistoriques d’Enval Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visite-guidée de l’abri Durif et Moliard à l’occasion de la sortie et de la présentation de l’ouvrage « Le site magdalénien d’Enval » paru aux Presses Universitaires Blaise Pascal sous la direction de Frédéric Surmely.

Les sites préhistoriques d’Enval Enval 63270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 02 12 https://www.vic-le-comte.fr/ Les sites préhistoriques d’Enval : l’Abri Durif et l’Abri Moliard sont des abris qui datent du magdalénien (-16000 à -11700 ans). Des fouilles récentes ont été dirigées par Frédéric Surmely, conservateur du patrimoine et docteur en Préhistoire. Parking dans le village d’Enval

Visite-guidée de l’abri Durif et Moliard

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