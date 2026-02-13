Conférence-concert : Super Jazz Women, Maison des Arts, Saint-Herblain

Conférence-concert : Super Jazz Women Mardi 10 mars, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Début : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00+01:00 – 2026-03-10T21:30:00+01:00

Terry Pollard, Mary Lou Williams, Mary Osborne, Melba Liston, Dolly Jones, Vi Redd, Carla Bley, Melissa Aldana … Vous connaissez ?

Proposée par la chanteuse Chloé Cailleton et le pianiste Guillaume Hazebrouck, la conférence-concert Super Jazz Women interroge avec (im)pertinence la place des femmes dans l’histoire du jazz à travers l’évocation de plusieurs figures emblématiques. Au fil de ces portraits, se dessinent une réflexion sur le genre en musique, une interrogation sur la validité des distinctions entre jazz féminin et masculin et une mise à distance des représentations stéréotypées.

Conférence tout public.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Maison des Arts 26, rue de Saint-Nazaire Saint Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

